Spritztour kommt teuer zu stehen

Diese Alkoholfahrt wird ein 19-jähriger Audi-Fahrer so schnell nicht vergessen: In der Nacht auf Dienstag rammte er in der Gartenstadt drei parkende Fahrzeuge und richtete einen Sachschaden von mindestens 24 000 Euro an. Zudem wurde er bei dem Unfall leicht verletzt.

In der Hauptsmoorstraße, aus Richtung Memmelsdorfer Straße kommend, war der junge Mann - ein Alkoholtest bei ihm ergab 2,2 Promille - aus noch ungeklärten Gründen mit seinem älteren Audi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Kurz vor der Abzweigung zum Gartenstädter Markt schrammte er an zwei parkenden Fahrzeugen seitlich entlang. Das dritte rammte er so am Heck, dass es wegrollte und erst 20 Meter weiter auf dem Gehweg zum Stehen kam. Der ebenfalls demolierte Audi hinterließ ein Trümmerfeld auf der Straße. red