Sprinter fährt auf der A 73 auf Corsa auf

Aus Unachtsamkeit krachte am Freitagnachmittag ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Nürnberg, der mit seinem Sprinter in Richtung Feucht unterwegs war, bei Hirschaid in den Opel Corsa eines 57-jährigen aus Bamberg. Der Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, der Schaden am Corsa wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.