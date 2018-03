Springsteen in der Karibikbar

"Easy Springsteen" nennt sich das Musikprojekt, das als Hommage vom Kronacher Musiker Bernd Meusel an das musikalische Lebenswerk des US-Musikers Bruce Springsteen gedacht ist. Das aktuelle Soloprogramm "The story and the songs of Bruce Springsteen" nimmt die Zuhörer am heutigen Freitag, 23. März, in der Cafe-Bar "Karibik" mit auf eine musische Zeitreise. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red