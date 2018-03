Spreewald ist heuer das Ziel

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Nachbarschafts-Vereins "Vereinigte Nachbarn von Schleyreuth" im Vereinslokal "Gasthof Frankenwald" standen neben den Berichten der Funktionsträger die Neuwahlen und die Ehrungen für jahrzehntelange Mitgliedschaft. Geehrt wurden für 50-jährige Treue Willi Garkisch und für 40 Jahre Schriftführer sowie Wanderwart Erhard Barthel und Dieter Siegemund.

Vorsitzende Marga Bassing blickte auf das vergangene Jahr zurück. Neben zwei Wanderungen seien das Sommerfest, ein Zwei-Tagesausflug nach Budweis (Südböhmen) mit Brauereibesichtigung in Pilsen und einer Schifffahrt auf dem Stausee sowie die Weihnachtsfeier mit einer Tombola abgehalten worden. Weiterhin beteiligte man sich am Umzug der Kirchweihgesellschaft Weißenbrunn.

In diesem Jahr wolle man diese traditionellen Veranstaltungen erhalten und Kostenangebote für neue T-Shirts einholen. Geplant ist erneut ein Zwei-Tagesausflug, diesmal in den Spreewald am 4. und 5. August. Nähere Einzelheiten mit Anmeldungen gibt es bei der Vorsitzenden. Die Mitgliederzahl des Vereins gab sie mit 124 bekannt.

Für den turnusgemäß ausscheidenden Kassenprüfer Thomas Moser wurde Marion Zens neu gewählt. Wanderwart Erhard Barthel berichtete über die Frühjahrs- und Herbsttouren.

Unter der souveränen Leitung von Stefan Bassing, zusammen mit Peter Fischer und Thomas Moser, wurden die Neuwahlen zügig abgewickelt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist nunmehr Kornelia Sauerwein. Die weiteren Ergebnisse: Vorsitzende Marga Bassing, Kassiererin Margit Elflein, Schriftführer und Wanderwart Erhard Barthel, Ausschussmitglieder: Betti Barthel, Stefan Bassing, Helga Brünnecke, Peter Fischer, Doris Textores, Hannelore Volk und als Ersatz Ursula Schnetter.

Dieter Wolf