Am Montag, 13. November, veranstaltet die Staatliche Fach- und Berufsoberschule Bad Neustadt in der Zeit von 18 Uhr bis 20.30 Uhr einen Abend, an dem die Eltern aller Schüler der Fach- und Berufsoberschule die Gelegenheit haben, die Schule, das Kollegium und die Schulleitung kennen zu lernen und Probleme zu besprechen. Beginn ist um 18 Uhr mit einer allgemeinen Elternversammlung, in der der Elternbeirat gewählt wird. Während der Auszählung der Stimmen gibt es Informationen durch die Schulleitung. Danach besteht die Gelegenheit zu Einzelgesprächen mit den Klassleitern und Fachlehrern. red