Sprechtag für Eltern

Die Grund- und Mittelschule Wildflecken bietet Eltern am Donnerstag, 23. November, einen Sprechtag an. Von 16 bis 18 Uhr können Eltern sich mit den Lehrkräften über den Lern- und Entwicklungsstand ihres Kindes informieren. Zum Elternsprechtag ist der Personalausweis an der Hauptwache als Berechtigungsausweis vorzuzeigen. sek