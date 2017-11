Sprechtag der Handwerkskammer

Das Landratsamt Haßberge teilt mit, dass die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken am Mittwoch, 8. November, einen Sprechtag für Handwerksbetriebe und Existenzgründer im Handwerk anbietet. Beratungsfelder sind unter anderem die Finanzierung (Fördermittelfinanzierung), Rentabilitätsberechnungen, Gestaltung von Betriebsübergaben/- übernahmen und konzeptionelle Existenzgründungsberatung. Die Beratung findet von 10 bis 12 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft, Rittergasse 3, in Ebern statt. Um eine Terminvereinbarung wird unter der Telefonnummer 09771/ 991400 gebeten, teilte die Landkreisbehörde in Haßfurt weiterhin mit. red