Sprechstunde ist später

Die am Dienstag, 3. April, geplante Sprechstunde des Behindertenbeauftragten der Stadt Coburg muss wegen verschiedener Terminüberschneidungen verschoben werden. Die nächste Sprechstunde findet am Dienstag, 10. April, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 1, Erdgeschoss, Zi.-Nr. E 02, statt. Der Beratungsort hat einen barrierefreien Zugang. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Es ist jedoch möglich, sich per E-Mail bereits vorab mit Peter Tretau in Verbindung zu setzen (peter.tretau@coburg.de). red