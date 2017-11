Sprayer ziehen Farbspur durch ganz Weismain

Bewaffnet mit einer Spraydose zogen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Montag, 13. November, durch Weismain. Im Bereich Festungsweg, Kastenhof, Kirchplatz und am Markt wurden mehrere Mülleimer, Verkehrsschilder, ein Zigarettenautomat, ein Fahrplanauskunftsschild, Sandsteine, Mauern und Gebäude beschmiert. Hierzu wurde eine hellgrüne Farbe verwendet, welche aufgesprüht wurde. Neben mehreren unleserlichen Schmierern wurde im Festungsweg der Schriftzug "Crack City" im Bereich Kastenhof auf einem Verkehrszeichen ein seitenverkehrtes Hakenkreuz und auf einem Abfalleimer im Festungsweg die für Rechtsradikale relevante Zahl 88 aufgesprüht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol