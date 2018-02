Sprayer toben sich an Grundstück aus

Unbekannte haben in der Halloween-Nacht in Nordhalben an der "Alten Marter" ein Garagentor und eine Grundstücksmauer mit roter Sprühkreide besprüht. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt, Tel. 09263/97502-0 in Verbindung zu setzen.