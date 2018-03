Sportvereine erhalten Sanierungszuschüsse

Die Gemeinde unterstützt ihre Vereine und die darin ehrenamtlich engagierten Idealisten ideell, aber auch finanziell. Auf seine Anträge hin wurde dem FC Stockheim für die Sanierung der Fenster und Türen am Sportheim 399,71 Euro und zur Sanierung des Spielplatzes am Sportgelände 371,21 Euro gewährt. Für die Dachsanierung und Errichtung einer Solaranlage wird dem 1. FC Burggrub maximal 4953,16 Euro an Zuschuss gewährt. eh