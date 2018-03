Sportverein ist stolz auf Jubilare

Im SV Steinwiesen gibt es eine Riesenpalette an Aktivitäten und sportlicher Vielfalt. Zusammen mit dem BLSV-Vorsitzenden Mario Schmid zeichnete SV-Vorsitzender Richard Rauh zahlreiche Jubilare aus, die 25, 40, 50, 60 oder sogar 70 Jahre ihrem Sportverein

die Treue halten. "Wir können stolz darauf sein, so viele Jubilare in unseren Reihen zu haben", bekräftigte Rauh.

Mario Schmid dankte den Jubilaren und übergab im Namen des BLSV an Richard Rauh einen Gutschein in Höhe von 150 Euro für die Jugendförderung.

Rauh sagte, dass der Verein viel zu bewältigen hatte. Es wurde die neue Küche eingebaut. Die Theke soll in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Viele der in 2017 angesprochenen Mängel bzw. Arbeiten am Sportheim wurden zur Zufriedenheit erledigt. Der aktuelle Mitgliederstand ist mit 758 Mitgliedern stabil.

Die Schwerpunkte in 2018 werden wieder das Sportheim und die Anlage, die Bandenwerbung, die Website und die Sanierung der Duschkabinen und der Theke sein. "Der SV hat sich für 2018 Ziele gesteckt, die es gilt umzusetzen und mit Leben zu erfüllen", sagte Rauh.

Den Bericht der Sparte Turnen gab Rainer Deuerling in Vertretung von Spartenleiter Gerhard Wunder. Es wird in dieser Sparte neben Geräteturnen auch Badminton, Volleyball, Leichtathletik, Rückenschule und Skilaufen angeboten. 13 Übungsleiter, 44 Assistenten und Helfer stehen hier den Aktiven zur Seite. Als herausragender Athlet in der Leichtathletik ist Mario Schmid erfolgreich. Er wurde unter anderem Bayerischer Vize-Meister im Wurf-Fünfkampf. Sportliche Erfolge konnten vor allem die Leistungsturnerinnen erzielen. So wurden besonders erste und zweite Plätze erreicht beim Gauentscheid des Bayern-Pokals 2017, bei den Mannschaftsmeisterschaften "One Open" in Coburg und bei den Einzelmeisterschaften in Coburg.

Fußball-Spartenleiter Jochen Höhn konnte auf ein durchwachsenes Jahr zurückblicken. In der Jugendarbeit sei man auf dem Großfeld mit acht Mannschaften vertreten. Auf dem Kleinfeld spielen aktuell zwei E-, eine F- und eine G-Mannschaft. "Wir sind im Kleinfeldsektor sehr gut mit Trainern aufgestellt. Das war früher nicht so - gut, dass sich das geändert hat", sagte Höhn. Die Mädchen spielen bei den U17-Juniorinnen. Hier könnte man noch Nachwuchs gebrauchen. Im Erwachsenenbereich sind zwei Herrenmannschaften gemeldet. Höhn appellierte besonders an die Spieler der zweiten Mannschaft, nicht nur die Spiele, sondern auch die Trainingsstunden zu nutzen. Die "alten Herren" absolvieren neben ihren Helferdiensten und den Wanderungen auch einige Freundschaftsspiele.

Besonders erfreulich war für den Spartenleiter, dass Michael Hoderlein wieder vom FC Kronach nach Steinwiesen zurückgekehrt ist.