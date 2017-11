Sportlerfreuden im Regens-Wagner-Heim

Viel Freude herrschte bei der Sportabzeichenverleihung bei Regens-Wagner. In diesem Jahr konnten wieder 18 Sportler bei der Sportabzeichen-Verleihung eine Urkunde und Ehrennadel entgegen nehmen.

Seit 13 Jahren wird für Menschen mit Behinderung der Erwerb des Sportabzeichens durchgeführt. Heinz Hofmann von der Versehrten- und Reha-Sportgruppe (VSG) Burgkunstadt überreichte die Abzeichen. Es sei immer wieder bewundernswert, betonte er, mit welcher Begeisterung die Teilnehmer dabei sind. Auch ihre Zahl sei im Laufe der Zeit deutlich gewachsen. "Es wäre schön, wenn wir im nächsten Jahr über 20 wären", gab Hofmann als kleines Ziel aus.



Einige von Anfang an dabei

Die Kriterien sind Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Koordination und Schwimmen. In diesem Jahr ist auch Radfahren im Programm dabei gewesen. Bei den einzelnen Disziplinen war Peter Franz im 1500-Meter-Lauf, beim Werfen des Medizinballs und beim Weitsprung vorne. Ebenso verhält es sich mit Sophia Kremer, die bei den Damen beim 25m-Schwimmen in beachtlichen 31,3 Sekunden und beim 1500-Meter-Lauf Erste wurde, außerdem im Weitsprung den zweiten Platz belegte.



Abzeichen verliehen

Das Sportabzeichen abgelegt haben: zum ersten Mal: Daniel Pfohl, zum dritten Mal: Diana Betz, Julia Gick, Peter Franz, Wolfgang Reuther und Sebastian Schaller, zum vierten Mal: Carmen Gerstner und Alexander Elm, zum fünften Mal: Sophia Kremer, zum sechsten Mal: Sonja Böhme; Ursula Killian, Silvia Schmitt und Liane Schumm jeweils zum zehnten Mal, Monika Schorn zum elften Mal, Alexander Binder zum zwölften Mal. 13 Mal waren Michaela Rößlein, Verena Tempel und Matthias Naumann am Start.

Die sportliche Leiterin der Einrichtung, Ruth Krank, zeigte sich sehr erfreut über das Erreichte. Sie dankte allen, die sie und Heinz Hofmann in ihrer Arbeit unterstützen und überreichte ein kleines Überraschungspaket. Roland Dietz