Sportler des Jahres dreht am Einrad

Deutscher Meister ist Axel Poek schon, auch auf Landesebene hat der aus Hattersdorf stammende 15-Jährige bereits Erfolge vorzuweisen. Nun konnte Poek einen weiteren Titel einheimsen: Er ist Seßlachs "Sportler des Jahres".

Als Kunstradfahrer betreibt Poek eine außergewöhnliche Sportart, erst recht für einen Jungen. "In meiner Klasse bin ich der einzige männliche unter elf Teilnehmern", berichtet der Jugendliche. Beim RSV Frohnlach trainiert der 15-Jährige, der jetzt in Grub am Forst wohnt, zweimal in der Woche. Das fast 3000 Euro teure Einrad stellt ihm der Verein zur Verfügung. 2016 wurde Poek Deutscher Meister im anspruchsvollen 6er-Einradfahren. 2017 belegte er in Rimpar den vierten und sechsten Platz, dazu wurde er zweimal bayerischer Vizemeister.

"Es ist ein Sport, den nicht jeder macht", sagte Poek. Zudem lerne er ständig etwas Neues dazu. Weil nicht viele diesen ungewöhnlichen Mannschaftssport betreiben, seien auch die Aussichten auf Titel gut. Poek lobt das gute Mannschaftsgefüge, das sich in der Synchronität der Kür aus gefahrenen Bildern ausdrücke. Neben Teamfähigkeit muss der junge Mann einen guten Gleichgewichtssinn, Geschicklichkeit und Konzentration mitbringen.

Bürgermeister Martin Mittag (CSU) honorierte Poeks Leistung im Sportheim des VfB Autenhausen mit der Ernennung zum "Sportler des Jahres". Er konnte Poeks Begeisterung nachvollziehen: "Er hat lauter junge hübsche Mädels um sich rum."

Bei der Wahl zur "Mannschaft des Jahres" siegte mit den Fußballern des TSVfB Krecktal der haushohe Favorit. Mit einem Sieg beim Haba-Pokal startete der Kreisliga-Aufsteiger soeben erfolgreich in das neue Jahr.



Champions des SV Heilgersdorf

Als Vizemeister schlossen die A-Junioren der SpVgg Dietersdorf die vergangene Fußballsaison ab. Dank dieses Erfolgs wurden sie zur "Mannschaft des Jahres" bei den Jugendlichen gekürt.

Bei der Stadtmeisterschaft der Alten Herren war den Champions des SV Heilgersdorf auch zum vierten Mal in Folge der Titel nicht zu nehmen.

Angesichts nur einiger Stadtmeisterschaften hatte das Stadtoberhaupt erneut weniger Sieger zu ehren. Zumindest für den Altstadtlauf kündigte Mittag eine Wende an: "Das ist immer eine tolle Veranstaltung gewesen, und es wäre schade, wenn sie endgültig verschwinden würde." Gemeinsam mit dem neuen Vorsitzenden des Arbeitskreises Sport, Maximilian Neeb, will der Bürgermeister in Kürze zu einem Treffen über die Zukunft des Laufevents einladen. Mittag: "Leute, die mitlaufen, werden wir viele finden, aber wir brauchen auch Leute, die mithelfen." Und so sei es "sein großer Wunsch fürs Sportjahr", dass jeder Verein "ein bis zwei Helfer" für die Veranstaltung abstellt.

"Sport ist wichtig für die Stadt", hatte "Hausherr" Stefan Tranziska bei der Begrüßung gesagt. Der Vorsitzende des VfB Autenhausen dankte den Sportlern, auch weil sie die Vereine stärkten. "Die Vereine sind so ihrerseits in der Lage, junge Menschen an sich zu binden und ihnen Tugenden wie Kameradschaft und Disziplin zu vermitteln", sagte Tranziska. bek