Sportfischer im Auftrieb

Die Jahreshauptversammlung des Sportfischervereins Bamberg und Umgebung e.V. fand im Bootshaus im Hain statt. Präsident Alfred Götz zeigte sich erfreut darüber, dass der Mitgliederstand des Vereins im Jahr 2017 mit 1380 Mitgliedern konstant geblieben ist.

Der Mitgliederstand ermögliche es auch, dass alle interessierten Fischerinnen und Fischer Jahreserlaubnisscheine für die von ihnen gewünschten Gewässern erhalten. Die Erstausgabe der Erlaubnisscheine im Jahr 2018 brachte, so Götz, einen regelrechten Ansturm, der durch die Ausgabeteams zu bewältigen war.

Im Rahmen seines Berichtes ging Götz unter anderem auf die Wegeausbesserung am Baggersee Altendorf ein. Sehr erfreulich sei, dass dem Verein der Main-Donau-Kanal im Stadtgebiet wieder als Pachtgewässer des Freistaats Bayern für die nächsten zehn Jahre (bis 31.12.2027) verpachtet wurde.

Vizepräsident Adolf Schilling ehrte für 20-jährige Mitgliedschaft 18 Fischer mit der silbernen Ehrennadel, elf Mitglieder mit der goldenen für 30-jährige Mitgliedschaft, sieben Fischer wurden für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt und Josef Kohler gehört zwischenzeitlich 60 Jahre dem Verein an.

Jugendleiter Ramer berichtete über die umfangreiche Ausbildung der Jugendlichen in Theorie und Praxis. Höhepunkt des Angeljahres war für die Jungfischer das Jugendkönigspokalfischen in der Dörrn, bei der Thomas Scherbaum die Jugendfischerkönigswürde erringen konnte.



Mit Fangergebnis zufrieden

Erster Gewässerwart Rainer Schönfeld berichtete über Gewässerreinigungen, Arbeitsdienste, Besatzmaßnahmen sowie die nach den Fanglisten-Auswertung errechneten Fangergebnisse. Die Fangergebnisse waren durchaus erfreulich, so konnte Schönfeld zum Beispiel vom schwersten Barsch mit 2,4 Kilogramm berichten. Flächendeckend in unseren Gewässern ist zwischenzeitlich der Waller verbreitet.

Im Rahmen einer Fischbestandserhebung im Main durch das bayerische Landesamt für Umwelt habe sich allerdings herausgestellt, dass invasive Fremdarten, die vor 20 Jahren überhaupt noch nicht bekannt waren, zwischenzeitlich 20 Prozent der nachgewiesenen Individuen ausmachen (in diesem Fall die Schwarzmundgrundel).

Im Gegenzug haben sich frühere Allerweltsfische (wie zum Beispiel der Gründling) so sehr im Bestand verringert, dass bei der Erhebung nur noch ein Exemplar nachgewiesen werden konnte. red