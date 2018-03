Sport als Vollzeitjob - für ein Jahr in Eggolsheim möglich

Zweitgrößter Sportverein



In Bayern gibt es über 500 Sportvereine, die eine Stelle in einem Freiwilligendienst im Sport (FWD) anbieten. Der SV-DJK Eggolsheim ist einer von ihnen und bietet ab dem 27. August nun schon zum vierten Mal die Möglichkeit, Freude an der sportlichen Jugendarbeit und gleichzeitiges Sammeln vielfältiger Erfahrungen zu verbinden.Alle Interessierten, die Spaß daran haben, Mannschaften in den Bereichen Fußball, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Tennis und Turnen zu betreuen, Vereinsfeste mit zu organisieren, im Sportunterricht und der Mittagsbetreuung an der Mittelschule Eggolsheim mitzuhelfen und nebenbei einen Einblick in die Vereinsorganisation zu erhalten, können sich ab sofort unter der E-Mail-Adresse freiwillendienst@djk-eggolsheim-fussball.de oder beim Fußball-Abteilungsleiter Matthias Gößwein, Telefon 0172/8605877, melden. Für ein wöchentliches Engagement von 38,5 Stunden für den Zeitraum von zwölf Monaten erhält der/die Freiwillige ein monatliches Taschengeld, Sozialversicherung, eine kostenlose Übungsleiter-Ausbildung, Jahresurlaub sowie eine Freistellung für Seminartage und fachliche Beratung.Unter der Internetadresse www.freiwilligendienste.bsj.org gibt es zudem alle Informationen für die Einrichtung einer Freiwilligendienst-Stelle. Das Team der Freiwilligendienste berät dabei, Telefon 089/15702-394/454, E-Mail freiwilligendienste@blsv.de.Der SV-DJK Eggolsheim ist der zweitgrößte Sportverein im Landkreis Forchheim und bietet ein breites Sportangebot in seinen Abteilungen (Fußball, Baketball, Volleyball, Kinderturnen, Tischtennis, Tennis, Sportakrobatik und Gymnastik). Weitere Infos gibt es unter www.djk-eggolsheim.de . red