Spitzenspiel steigt morgen beim FSV Ziegelerden

Der letzte komplette Spieltag in der A-Klasse 5 soll mit einer Ausnahme am morgigen Sonntag über die Bühne gehen. Bis gestern Abend war nur eine Absage bekannt, und zwar in Thonberg (gegen Weißenbrunn II).



Ein Spiel schon heute

Der Auftakt erfolgt heute um 14 Uhr in Schmölz, wo die gastgebende Spielgemeinschaft gegen das Schlusslicht aus Mitwitz die überraschende Niederlage in Höfles vergessen lassen will. Der FC Wallenfels II trifft am Sonntag um 12.15 Uhr auf die SG Höfles und hat drei Punkte fest eingeplant.

Im Mittelpunkt der 19. Runde steht das Spitzenspiel in Ziegelerden (3.), wo Spitzenreiter SV Neuses seine Visitenkarte abgibt. Der Vorsprung der "Flößer" beträgt trotz des jüngsten Ausrutschers weiterhin sieben Punkte, aber wenn der FSV seinen Heimvorteil in einen Dreier ummünzen würde, wäre wieder für Spannung im Titelkampf gesorgt.

Hier kann außer dem TSV Weißenbrunn II weiterhin der ATSV Gehülz (bei der SG Gehülz) mitmischen, doch die Aufgabe in diesem prestigeträchtigen Derby hat es in sich.

Der SV Seelach hat die SG Roth-Main II zu Gast und peilt den ersten Sieg seit dem 3. September an. Der SV Knellendorf muss beim FC Redwitz antreten und wird dort auf großen Widerstand stoßen. Spielfrei ist der FC Kirchlein. han