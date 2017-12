Spitzenspiel steigt heute im Sportpark

Für die 16 Mannschaften der Kreisliga 2 steht die erste von zwei "englischen Wochen" auf dem Programm. In der vierten Runde sind die meisten Teams heute Abend im Einsatz. Anstoß ist mit einer Ausnahme um 18.30 Uhr. Die Partie FC Mitwitz II - TSV Marktzeuln findet erst am Freitag statt.



ASV Kleintettau -

FC Marktgraitz

Das Spitzenspiel steigt heute Abend im ASV-Sportpark. Dann treffen die beiden einzigen Mannschaften aufeinander, die nach drei Spielen neun Punkte auf dem Konto haben. Wenn es der FC Marktgraitz versteht, die gefährlichen Kleintettauer Angreifer einigermaßen zu neutralisieren, ist ein Wechsel an der Tabellenspitze möglich.



SV W/Neuengrün -

FC Kronach

Mit einer ansprechenden Leistung hat der SV Wolfers-/Neuengrün in Steinberg den zweiten Saisonsieg geschafft und ist auf Platz 4 geklettert. Dagegen hat es für den FC Kronach auch im dritten Anlauf nicht gereicht, und die Truppe von Timo See bleibt Schlusslicht. Auch die letzten beiden Duelle (3:1 und 2:0) sprechen für die "Wölfe".



SV Friesen II - TSV Steinberg

Drei Spiele und noch kein Punkt auf dem Konto - die Friesener "Zweite" muss aufpassen, dass sie nicht frühzeitig im Tabellenkeller stecken bleibt. Da wäre schon wichtig, im Nachbarderby die drei Zähler zu behalten. Die Steinberger haben aber schon in der letzten Saison die Punkte entführt (1:0-Sieg).



FC Stockheim -

TSV Ludwigsstadt

Nach dem durchwachsenen Start könnte schon die heutige Partie zeigen, wohin der Weg des FC Stockheim geht. Gegen den TSV Ludwigsstadt droht nämlich eine Heimniederlage. Dann wäre die Spitzengruppe vorerst enteilt. Die Bilanz für die "Bergleute" war in der letzten Saison aber positiv (2:0 und 1:1).



TSV Weißenbrunn -

FC Burgkunstadt

Die "Bierbrauer" sind auch nach drei Spielen noch ungeschlagen und wollen heute die Chance beim Schopf packen, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Die Aufgabe gegen den Aufsteiger aus Burgkunstadt hat es aber in sich, obwohl dieser am Sonntag ein halbes Dutzend Gegentore kassiert hat.



SCW Obermain -

SC Jura Arnstein

In der letzten Saison gingen beide Spiele an die Mannschaft aus Weismain (4:2 und 2:1). Wenn sie um den Aufstieg mitspielen will, muss sie auch heute die drei Punkte behalten.



SG Roth-Main - DJK Neufang

Erst um 18.45 Uhr wird die Partie bei der SG Roth-Main angepfiffen. Die Heimelf hat schon 18 Gegentore kassiert, will aber die Chance nutzen und an ihrem heutigen Gegner vorbeiziehen. Doch genau das wollen die Neufanger mit aller Macht verhindern. Mit einer ähnlichen Leistung wie in Kleintettau sollte das auch möglich sein. han