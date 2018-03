Spitzenspiel für Güßbacher vor der Osterpause

Der TSV Tröster Breitengüßbach empfängt am Sonntag um 18 Uhr den Tabellendritten der Basketball-Regionalliga Vilsbiburg in der heimischen Hans-Jung-Halle. Im Nachholspiel des 18. Spieltags geht es letztmalig in dieser Saison gegen ein Team, das in der Tabelle besser platziert ist.

Am vergangenen Wochenende zeigten die Oberfranken eine sehr starke Leistung und unterlagen dem Ligaprimus aus Oberhaching nur knapp mit 76:87. Die Baskets Vilsbiburg waren beim Schlusslicht in Zwickau zu Gast und gewannen in Sachsen souverän mit 110:82. Für die Hausherren geht es in der Tabelle nicht mehr um viel. Bei den Gästen schaut dies etwas anders aus. Obwohl Vilsbiburg ein Spiel weniger absolviert hat, haben die Baskets nur zwei Siege Rückstand auf das Führungsduo Oberhaching und Gotha. Doch auf Ausrutscher der beiden Führenden wird man wohl nicht mehr hoffen können.

Während die Männer des Trainerduos Schabacker/Laub ausgeruht in diese Partie gehen können, müssen die Baskets tags zuvor bereits mindestens ein Spiel absolvieren. Im Bayernpokal-Top-Four in der heimischen Vilstal-Halle treffen sie am Samstag im Halbfinale auf Hapa Ansbach. Bei einem möglichen Finaleinzug spielt Vilsbiburg am selben Tag um 19 Uhr gegen den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung Augsburg - Goldbach. So könnte das Spiel am Sonntag bereits der dritte Auftritt der Niederbayern am Wochenende sein, was natürlich dem TSV einen Vorteil bringen würde.

Dieses Spiel möchten die Gelbschwarzen unbedingt gewinnen, schließlich haben sie mit den Gästen noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Damals unterlag die Tröster-Truppe in der Ballsporthalle zu Vilsbiburg mit 81:88. Aufpassen muss man in der Verteidigung auf das Quintett Timmons (17 Punkte pro Spiel), Novy (17), Guddemi (13), Aboki (12) und Hoffmann (10). Die Niederbayern haben zusammen mit dem VfL Treuchtlingen die beste Offensive der Liga. red