Spitzenspiel beim VfR Hermannsberg

Während sich der SC Trossenfurt-Tretzendorf trotz seines Sieben-Punkte-Polsters auf den Relegationsplatz in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3 beileibe nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen kann, steht dem SV Neuschleichach das Wasser nach wie vor bis zum Hals. Für die Gäste um Spielertrainer Jonas Schmitt gibt es nur noch Endspiele. Sie werden im Steigerwaldduell alles dafür tun, damit zumindest die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch bestehen bleibt.



RSV Unterschleichach -

Spfr. Unterhohenried

Auf einen heißen Tanz dürfen sich die Zuschauer beim RSV Unterschleichach gefasst machen, wenn die zuletzt etwas schwächelnden Spfr. Unterhohenried ihre Visitenkarte abgeben. Nachdem das vorerst letzte

Heimspiel gegen Hermannsberg im November 2017 verloren ging, wollen sich RSV-Schlussmann Jan Stubenrauch und seine Vorderleute mit dem dritten "Dreier" vor eigenen Fans wieder weiter nach oben arbeiten.

VfR Hermannsberg -

TSV Kirchaich

Ein Spitzenspiel steht auf dem Spielplan des zweitplatzierten VfR Hermannsberg-Breitbrunn, der den Tabellenvierten TSV Kirchaich empfängt. Beide

Kontrahenten haben noch beste Möglichkeiten auf den Aufstieg, wobei jeder Punktverlust tunlichst vermieden werden muss.



SC Geusfeld - FC Sand II

Nur magere drei Punkte holte sich der SC Geusfeld bei seinen letzten vier Auftritten vor heimischer Kulisse, so dass sich der FC Sand II durchaus Chancen auf ein gutes Abschneiden ausrechnet. Weil die "Korbmacher" ihrerseits erst in zwei ihrer bislang sieben Auswärtsspiele gänzlich leer ausgingen, müssen die Hausherren schon einen sehr guten Tag erwischen, um wieder einmal als Sieger den Platz zu verlassen.

DJK Oberschwappach -

DJK Dampfach II

"Verteidigung der Tabellenspitze" heißt die Devise bei der DJK Oberschwappach, die mit der DJK Dampfach II einen unangenehmen Gegner zu Gast hat. Zwar ist der Tabellenelfte krasser Außenseiter, hat auf der anderen Seite aber nichts zu verlieren. Immerhin gelangen der DJK bereits zwei Auswärtssiege.



TSV Westheim -

SG Traustadt/Donnersdorf

Weiteren Boden gutmachen ist das Bestreben des TSV Westheim, wenn die SG Traustadt/Donnersdorf im Winkelberg-Stadion antritt. Nach immerhin sieben Punkten in den letzten vier Partien ist der Kreisliga-Absteiger bemüht, gegen die heimschwächste Elf der Liga nicht zu schwächeln.

TSV Wülflingen/FC Haßf. II -

SV Fatschenbrunn

Den kleinen Abstand auf den Relegationsplatz 12 zumindest nicht größer werden lassen, das ist das Ziel der SG TSV Wülflingen/1. FC Haßfurt II im Spiel gegen den SV Fatschenbrunn. Der zweite Heimsieg wäre deshalb von Vorteil und vor allem machbar, denn die Steigerwälder konnten von ihren bislang sechs Gastspielen erst vier Zähler mit nach Hause nehmen. rn