"Spitzenreiter" mit 89 km/h durch Streitberg

Am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 17.30 Uhr haben Beamte der Verkehrspolizei Bamberg in Streitberg auf Höhe des Bushäuschens eine Radarmessung durchgeführt. Gemessen wurden die Fahrzeuge, die in Richtung Ebermannstadt unterwegs waren. Von insgesamt 408 Fahrzeugen durchfuhren zehn Verkehrsteilnehmer die Kontrollstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Mit 89 km/h bei erlaubten 50 wurde der "Spitzenreiter" gemessen. Er muss demnächst mit einem Fahrverbot von einem Monat und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen.