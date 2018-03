Spitzenreiter ist zu Gast

Am vergangenen Wochenende blieb der erwünschte Sieg der VG Bamberg II in der Volleyball-Bayernliga der Damen aus, sie verlor mit 0:3 beim TSV Zirndorf. Die Veinal Volleys sind trotz dieser Niederlage weiterhin hochmotiviert, den Klassenerhalt ohne Relegation zu schaffen. Am Samstag trifft die Mannschaft um Trainer Alfred Bayer um 16 Uhr in der Georgendammhalle auf den Tabellenführer VC Katzwang-Schwabach. Die Mannschaft freut sich über zahlreiche Fans. red