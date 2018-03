Spitzenreiter empfängt Schlusslicht

Der nächste Versuch: Am Wochenende hoffen die Teams der Kreisklasse 4 Kulmbach auf den ersten kompletten Spieltag nach der Winterpause. Bislang konnten wetterbedingt nur wenige Partien ausgetragen werden.

Haushoher Favorit ist am Samstag (14 Uhr) der TSV 08 Kulmbach. Der Spitzenreiter hat Schlusslicht TSV Trebgast zu Gast. Auf einen Überraschungscoup der Trebgaster hofft die SG Oberland (3. Platz). Die Spielgemeinschaft ist im Aufstiegskampf mit dabei und empfängt am Samstag (15 Uhr) den SSV Kasendorf II (12.). Einen Derby-Heimsieg will der SSV Peesten (15.) am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfR Katschenreuth II (9.) feiern.

Ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf steht am Sonntag (14 Uhr) für die SG Rugendorf/Losau (13.) an. Gast TSV Harsdorf (14.) hat bisher vier Punkte weniger gesammelt.

Im gesicherten Mittelfeld befinden sich der TSV Neudrossenfeld III (5.) und der TSC Mainleus (7.). Am Sonntag (12.45 Uhr) treffen die Teams auf dem TSV-Gelände aufeinander. Der SV Motschenbach (8.) tritt am Sonntag (15 Uhr) beim FC Ludwigschorgast (4.) an. Außerdem hat der TDC Lindau (6.) am Sonntag (15 Uhr) den ASV Marktschorgast (11.) zu Gast. Der FC Neuenmarkt (2.) empfängt zeitgleich den TSV Thurnau (10.). nd