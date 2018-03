In der A-Klasse 6 Kulmbach hat der BC Leuchau seine Tabellenführung bei Vatanspor Kulmbach souverän verteidigt. Auch Verfolger SV Hutschdorf feierte einen klaren Sieg. Dagegen leistete sich die drittplatzierte Fortuna Untersteinach einen Ausrutscher.



A-Klasse 6 Kulmbach

SG Neuenmarkt/Wirsberg -

SV Cottenau 3:0

Nach schwacher erster Halbzeit baute die SG viel Druck auf. Reißaus markierte nach starker Mühlbauer-Vorarbeit das 1:0 und legte später das zweite Tor nach. Kimmich machte mit dem 3:0 alles klar für die Heimelf, die gegen die kämpferischen Gäste kaum zu überzeugen wusste. Schiedsrichter: Rosenstock. - Zuschauer: 50. - Tore: 1:0, 2:0 Reißaus (49. und 74.), 3:0 Kimmich (77.). fw



VfR Neuensorg -

TSV Ködnitz 2:2

Nach einer Ecke köpfte N. Riediger das 0:1, Degelmann nutzte Unstimmigkeiten in der VfR-Abwehr zum 0:2. Doch die Heimelf bewies Moral, baute in der zweiten Halbzeit Druck auf und kam mit einem Doppelschlag zum Ausgleich. Novacek per Distanzschuss und Fittner nach einer Ecke hatten getroffen. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die beiden Torhüter keinen Treffer mehr zuließen. mas

Schiedsrichter: Thümling. - Zuschauer: 50. - Tore: 0:1 N. Riediger (24), 0:2 Degelmann (38.), 1:2 Novacek (60.), 2:2 C. Fittner (62.).



TSV Melkendorf -

ATS Wartenfels 2:1

Angriff auf Angriff rollte auf das Tor der ersatzgeschwächten Wartenfelser. Doch trotz zahlreicher Chancen und wegen des überragenden Gästetorwarts Herrmann stand es nach 45 Minuten 0:0. Nach dem Seitenwechsel ging der nun stark verbesserte ATS mit seiner ersten Chance in Führung. Doch auch der TSV nutzte nun seine Möglichkeiten und drehte durch Türks Freistoß sowie Alexander Raczkas Treffer die Partie. mt

Schiedsrichter: Hofmann. - Zuschauer: 40. - Tore: 0:1 Heiß (58.), 1:1 Türk (68.), 2:1 A. Raczka (76.).



SV Lanzendorf -

Blaicher Kulmbach 0:4

In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent. Lanzendorf bemühte sich, die Blaicher hatten aber jederzeit das Spiel unter Kontrolle. Beim Gast überzeugte Gutgesell, bei Lanzendorf Mytzka.

Schiedsrichter: Meyer. - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1 Lecompagnon (15.), 0:2 Gutgesell (45.), 0:3 Gutgesell (70.), 0:4 Büttner (73.)



SpVgg Wonsees -

SV Fortuna Untersteinach 2:0

Schiedsrichter: Schmitt. - Zuschauer: 30. - Tore: 1:0 Teuchert (10.), 2:0 Schmitt (56.).



1. FC Kirchleus -

SV Burghaig 9:0

Schiedsrichter: Mattes. - Zuschauer: k.A. - Tore: 1:0, 2:0 Partenfelder (7. und 12.), 3:0, 4:0 Lerner (18. und 25.), 5:0 Pöhlmann (33.), 6:0 Warlich (36.), 7:0 Pöhlmann (60.), 8:0, 9:0 Lerner (68. und 88.).



SG Guttenberg/ Kupferberg -

SV Hutschdorf 2:6

Schiedsrichter: Kemnitzer. - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1 Schneider (4.), 0:2 Heisinger (27.), 0:3 Klaus (36.), 1:3 Solle (41.), 2:3 Townsend (45.), 2:4 Heisinger (73.), 2:5 Töpfer (84.), 2:6 Pfeiffer (89.).



Vatanspor Kulmbach -

BC Leuchau 0:6

Schiedsrichter: Fleischmann. - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Wehner (6.), 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 Band (11., 40., 59. und 80.), 0:6 Buday (88.).



A-Klasse 7 Bayreuth/Kulmbach

SV Mistelgau II -

TSV Stadtsteinach II 2:3

Schiedsrichter: Kara. - Zuschauer: 25. - Tore: 0:1 Schürz (12.), 1:1 Hofmann (17.), 1:2 Süß (38.), 2:2 Fichtel (54.), 2:3 Bauernfeind (65.).



1. FC Creußen II -

VfB Kulmbach II 0:3

Schiedsrichter: Suschke. - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Maier (31., 63. und 78.)