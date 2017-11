Spitzenberger führt Schwürbitzer Fußballer noch zwei Jahre

Bei der Generalversammlung des FC Schwürbitz 09 wurde der bisherige Erste Vorsitzende Jürgen Spitzenberger in seinem Amt bestätigt. Er wird damit die erfolgreiche Vereinsarbeit des abgelaufenen Jahres fortsetzen, steht allerdings nur noch bis zum Jahr 2019 zur Verfügung.

Spitzenberger hatte das Amt des Vorsitzenden bereits von 1996 bis 2006 inne und wird vom Zweiten Vorsitzenden Stephan Engelmann und Drittem Vorsitzenden Franz Schäfer vertreten. Rainer Wich fungiert weiterhin als Kassier, Schriftführer bleibt Horst Habermann - dies nun seit 44 Jahren.

Obwohl die erste Mannschaft in die Kreisklasse abgestiegen war, galt der Dank Spielertrainer Lukas Engelmann für seine Arbeit in der Vergangenheit, die nun von Ulrich Backert erfolgreich fortgesetzt wurde.

Spitzenberger informierte über diverse Veranstaltungen (Johannisfeuer, Kerwa, Jahresabschlussfeier, Saisonabschlussfeier, Futsal-Turnier, Rodach-Main-Turnier, Hallen-Ortsmeisterschaft usw.) und ging auf Sanierungen, Renovierungen und Reparaturen im Clubheim- und Sportplatzbereich ein. Der Vorsitzende zeigte sich mit der Entwicklung des Vereins im wirtschaftlichen und sportlichen Bereich zufrieden, erhofft sich aber mehr Unterstützung im Vereinsausschuss. Sportlich gesehen sehe die Welt nach dem Abstieg in diesen Monaten wiederum rosiger aus. Spitzenberger dankte seinen Vorstandskollegen und Helfern wie Ulla Engelmann für die Einsätze an der Kaffee/Kuchen-Theke.

In seinem Finanzbericht stellte Kassier Rainer Wich eine gute Haushaltslage fest, die für die Zukunft hoffen lasse. Haupteinnahmen seien die Mitgliedsbeiträge, Bandenwerbung, die Spenden des Fördervereins, das Johannisfeuer, die Kerwa, der Clubheimwirtschaftsbetrieb sowie die sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen.

Es folgten die Spielberichte der Mannschaften. Laut Spielleiter Dirk Gruber konnte man trotz des Abstiegs der 1. Mannschaft mit Andreas Kremer den Torschützenkönig in der Kreisliga stellen. Dieser schoss immerhin 31 Tore und wurde mit dem "Goldenen Fußballschuh" geehrt. Laut Zweitem Spielleiter Christoph Kolb konnte die 2. Mannschaft ebenso Erfolge vorweisen, wobei Michael Reiter mit 16 Treffern Torschützenkönig wurde. Seit dieser Saison spielt die Zweite Mannschaft erstmals in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Marktzeuln recht erfolgreich in der A-Klasse. Auch die Leistungen im Jugendbereich wurden gewürdigt, doch sollten sich künftig wieder mehr Schwürbitzer Eigengewächse mit einbringen. Vorsitzender Spitzenberger gab seiner Hoffnung Ausdruck, die Zusammenarbeit im Verein zukünftig möglichst auf noch mehr Schultern fortzusetzen.

Die Neuwahlen hatten dann folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Jürgen Spitzenberger, Zweiter Vorsitzender Stefan Engelmann, Dritter Vorsitzender Franz Schäfer, Kassier Rainer Wich, Schriftführer Horst Habermann, Erster Spielleiter Dirk Gruber, Zweiter Spielleiter Daniel Flieger, (Stellvertreter Christoph Kolb), Leiter Ordnungsdienst Stefan Engelmann, Ausschuss (Beirat) Thomas Engelmann, Stefan Götz, Lukas Schäfer, Christoph Kolb, Andreas Kremer, Kevin Gebhardt und Dirk Gruber, Kassenprüfer Alfons Fack und Josef Wich, Hauptplatzkassiere Stefan Götz und Horst Gruber, die Fahnenabordnung bilden Heinz Fischer, Stefan Götz, Stefan Ehrsam, Dirk Gruber und Philipp Schäfer, Ehrenamtsbeauftragte sind Jürgen Spitzenberger und Wilfried Spitzenberger. Ha