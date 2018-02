Für ihre 25-jährige Dienstzeit in Maroldsweisach konnte in diesen Tagen die derzeit amtierende Schulleiterin Andrea Wölfel-Selzam geehrt werden. Eine Abordnung der Kindertagesstätte überraschte die "Jubilarin" mit dem Lied "Spitze, dass du da bist"; Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Wolfram Thein sprach Glückwünsche aus und fand gleichzeitig nette Dankesworte.

Andrea Wölfel-Selzam besuchte in Hamburg die Volksschule und das Gymnasium in Bad Königshofen, ehe sie nach dem Abitur das Studium des Lehramts in Bamberg begann. 1992 bekam sie an der Grundschule Maroldsweisach ihre erste Schulstelle zugewiesen. Zwei Jahre später absolvierte sie die zweite Lehramtsprüfung und blieb Maroldsweisach bis zum heutigen Tage treu.

Inzwischen fungierte sie als Schulleiterstellvertreterin und übernahm mit diesem Schuljahr kommissarisch den Schulleiterposten. jf