Unter dem Motto "Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet" findet am Samstag, 25. November, ein spirituelles Klangkonzert der katholischen Pfarrei Dankenfeld-Kirchaich statt. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Ägidiuskirche in Kirchaich. Das Konzert unter der Leitung von Klangtherapeutin Ursula Diroll, Pastoralreferentin Andrea Friedrich und der Entspannungstrainerin Sonja Schramm ist kostenfrei. Um Spenden wird gebeten. red