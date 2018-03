Spielzeugpistole in Kaufhaus entwendet

Am verkaufsoffenen Sonntag schlug gegen 16.04 Uhr die Alarmanlage in einem Kaufhaus in der Innenstadt die Alarmanlage an, als ein Zehnjähriger das Geschäft verlassen wollte. Der Ladendetektiv entdeckte eine unbezahlte Spielzeugpistole im Wert von 7,99 Euro bei dem Jungen. Dieser gab den Diebstahl zu. Er wurde zur Polizeiinspektion gebracht und dort an seinen Vater übergeben.