Spielzeug im Wert von 4000 Euro

Zwei Fuhren brauchte es, um die große Spende von Michael Hofmann, Geschäftsführer des acrona Personalservice der ACP Amberg GmbH, nach Erlangen zu bringen. In der Kinderonkologie der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen wurden beide Lieferungen mit großer Freude empfangen.

Kinder, die für zeitintensive Behandlungen stationär in der Klinik bleiben müssen, vermissen ihre gewohnte Umgebung. Sie können nicht einfach ihre Lieblingsspielzeuge von zu Hause mitbringen und wünschen sich Ablenkung vom Klinikalltag. Da kommen große Bescherungen gerade recht.

"Ich spende regelmäßig an Einrichtungen, die sich für Kinder einsetzen", berichtet Hofmann. "In diesem Jahr wollte ich gern etwas vor Ort tun und die Spende persönlich übergeben." So wandte er sich an die Kinderonkologie des Uni-Klinikums Erlangen, wo Erzieherin Daniela Patricelli begeistert eine Liste mit den Spielsachen zusammenstellte, die bei ihren jungen Schützlingen aktuell am gefragtesten sind. "Das waren alles nur Anregungen", sagte sie. "Dass die Spende dann so groß ausfallen würde und wir von vielen Dingen gleich mehrere Ausführungen bekommen, das hat uns alle sehr überrascht."

Als Dankeschön und Symbol, dass Michael Hofmann in der Kinderonkologie jetzt einen "Stein im Brett" hat, bemalten die Kinder und Jugendlichen zwei besonders schöne Kiesel für ihn. red