Spielplatz ist ein Thema

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung-, Kultur- und Sport im Gemeinderat Stegaurach findet am morgigen Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr im Besprechungszimmer des Rathauses statt. Dabei geht es unter anderem um den Antrag zur Errichtung eines öffentlichen Kinderspielplatzes an der Einmündung Kornstraße/Georg-Achziger-Ring in Debring laut Bebauungsplan und die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Unteraurach, teilt die Verwaltung mit. red