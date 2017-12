Spielplan der DEL 2 steht

Der Eishockey Zweitligist EHC Bayreuth beginnt die Hauptrunde der Saison im Breisgau. Die Tigers treffen am ersten Spieltag, Freitag, 15. September, auf die Wölfe Freiburg. Das erste Heimspiel steigt dann zwei Tage später im Tigerkäfig gegen den SC Riessersee.Vor eigenem Publikum treten die Jungs von Trainer Waßmiller während der Hauptrunde an zehn Spieltagen freitags, 20 Uhr, an, zwölf Partien sind für einen Sonntag (18.30 Uhr) terminiert. Der Rest der Heimspieltage verteilt sich auf zwei Dienstage und zusätzlich jeweils einen Mittwoch und einen Samstag.Das erste große Highlight wartet am sechsten Spieltag (1. Oktober) auf die Fans der Tigers, wenn der amtierende DEL2-Champion, die Löwen Frankfurt, ihre Visitenkarte im Tigerkäfig abgeben. Etwas gedulden muss sich der Bayreuther Anhang auf die Derbys gegen Crimmitschau: Die Spiele gegen die Eispiraten im Tigerkäfig sind für den 32. (3. Januar) und 51. (2. März) Spieltag terminiert, wogegen man bereits am 13. Spieltag (27. Oktober) nach Sachsen fährt. Das zweite Duell steigt dort am 40. Spieltag (26. Januar). Mit den Kassel Huskies kommt am 29. Spieltag ein attraktiver Gegner zum Weihnachtsheimspiel (26. Dezember) nach Bayreuth. Zwischen dem 6. und 16. November pausiert die Liga. Der komplette Spielplan ist im Netz zu finden unter https://www.del-2.org/ . red