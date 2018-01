Spieloase hinter dem Sportheim

Zwei Jahre lang waren hinter dem Sportheim der DJK Priegendorf die Bauarbeiter aktiv. Nein, keine beauftragte Firma, sondern viele ehrenamtliche Helfer, die in rund 2000 Stunden Eigenleistung einen Spielplatz errichteten. Nun wurde er endlich eingeweiht - im Rahmen eines großen Festtages mit Wortgottesdienst und Unterhaltungsabend.

Die Tüv-Abnahme erfolgte ohne Mängel. Und darauf dürfen die DJKler stolz sein. Sigrid Martin, die zu den Hauptverantwortlichen gehörte, blickte am Festabend ein wenig zurück: "Im April 2015 haben wir gefachsimpelt: Wie könnte man die DJK attraktiver machen, da wir viele Kinder in den Abteilungen haben? Und so wurde die Idee eines Spielplatzes geboren."



Fortschritte und Rückschläge

Nicht im hintersten Eck des Sportgeländes, sondern direkt beim Sportheim sollte er entstehen. Von den ersten Ideen bis zur Ausführung vergingen nicht viele Wochen, dennoch brauchten die Arbeiten ihre Zeit: Es galt, Bäume zu schneiden, abzusägen, Platz zu schaffen. Gerade Ebenen wurden gebaggert, Sandsteinmauern errichtet, Rohre für einen Krabbeltunnel verlegt.

Kaum zu glauben: Im Juni 2016 stand der Spielplatz bei einem Hochwasser regelrecht unter Wasser. "Also mussten wir wieder baggern, Drainagen legen. Und so kamen etliche Arbeiten dazu, die gar nicht geplant waren", berichtet Sigrid Martin.

Finanziert wurde der Spielplatz fast ausschließlich über Spenden, die Stadt Baunach gab einen Zuschuss. Hätte ihn ein professioneller Anbieter errichtet, wären wohl Kosten von um die 40 000 Euro angefallen.



DJK hat neues Ehrenmitglied

Klar, dass die Eröffnung des neuen Spielplatzes groß gefeiert werden musste - mit einem G-Jugend-Fußballturnier der neuen Spielgemeinschaft Priegendorf-Gerach-Reckendorf-Lauter, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen. einer Tombola und einem bunten Rahmenprogramm. Den kirchlichen Segen bekam der Spielplatz in einem Wortgottesdienst, gestaltet von Maria Altrichter-Büschel und der Band "Checkpoint X". Tanz- und Showeinlagen sowie Grußworte und Ehrungen und ein Unterhaltungsabend rundeten den Festtag bei der DJK ab. Die Schirmherrschaft hatte Zweiter Bürgermeister Peter Großkopf übernommen. Im Rahmen der Ehrungen wurde Berthold Häfner zum Ehrenmitglied ernannt. Für die Kinder war natürlich der Spielplatz das große Highlight. Alle Geräte wurden ausprobiert, der große Sandkasten war immer belagert.