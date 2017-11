Spielmannszug ehrt treue Mitglieder

Bei einem Ehrungsabend im Schlossgewölbe wurden verdiente Mitglieder des Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Höchstadt für zehn, 20, 25 und 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet.

Durch den Ehrungsteil führte Thomas Bolzmann vom Leitungsteam und einige junge Musiker umrahmten mit Querflöten, aber auch mit Perkussionsinstrumenten den Festakt mit flotten, aber auch klassischen Weisen. Ein besonderes Schmankerl war "Eine kleine Tischmusik", eine rhythmische Kochshow, perfekt vorgetragen mit Kochlöffeln, Händen und Füßen von Evelyn und Thomas Berier sowie Thomas Bolzmann und Anita Glotz.

Landesstabführer Dieter Böck freute sich, zum ersten Mal in dieser Funktion Gast bei einer Ehrung zu sein, und Georg Römer, der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), bemerkte, dass im Gegensatz zu anderen Spielmannszügen die Höchstadter sehr gut aufgestellt sind. Mit Blick auf Evelyn Berier lobte er auch die gute Nachwuchsarbeit im Spielmannszug. "Ihr gebt immer den Veranstaltungen der Stadt einen würdigen Rahmen", ergänzte Dritte Bürgermeisterin Irene Häusler (JL).



40 Jahre an der Fanfare

Für jeden Geehrten hatte Bolzmann lobende Worte. Nadja und Tina Glotz seien natürlich von den Eltern geprägt und sind immer dabei. Nadja probiere gerne neue Instrumente aus und ist die musikalische Leiterin der Feuerwehrrocker. Ihre Schwester Tina ist seit einem Jahr im Jugendwartteam.

Peter Zimmermann hat seit 20 Jahren viel Spaß an der Musik und Claudia Engelhardt hat seit 2007 das Amt des Schriftführers inne, ist seit 2013 Kassier und hat viele Leistungsprüfungen erfolgreich absolviert. Seit 40 Jahren spielen Manni Hartenfels und Marianne Zimmermann, die Erste Vorsitzende, die Fanfare. Ihre Ehrung als aktive Mitglieder seit 40 Jahren werde noch bei der Feuerwehr nachgeholt, so deren Vorsitzender Jürgen Völlner vor dem gemütlichen Teil. Aber auch die aktive Dirigentin Evelyn Berier wurde nicht vergessen. Bolzmann dankte ihr für ihre engagierte musikalische Leitung mit einem Blumenstrauß.