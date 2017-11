Spielkapital bis zu 40 000 Euro nur noch bei Kommune beantragen

Gemeinnützig, mildtätig, kirchlich



36 Verbände und Organisationen können in Unterfranken Lotterien und Ausspielungen bis zu einem Spielkapital von 40 000 Euro veranstalten, ohne dass sie jeweils eine Einzelerlaubnis beantragen müssen. Das ermöglicht ihnen die Regierung von Unterfranken mittels einer "Allgemeinen Erlaubnis", die - nach erneuter Erteilung entsprechend der Regelung der Vorjahre - zum 1. November bereits in Kraft getreten ist.Grundsätzlich bedürfen Lotterien (Verlosung von Geldgewinnen) und Ausspielungen (Verlosung von Warengewinnen) einer behördlichen Erlaubnis. Die Erteilung einer allgemeinen Erlaubnis stelle einen wichtigen Beitrag zur Entbürokratisierung dar, heißt es in einer Mitteilung der Regierung von Unterfranken. Mit der allgemeinen Erlaubnis seien die Verbände und Organisationen nur noch gehalten, ihre Lotterien und Ausspielungen in den Städten, Märkten und Gemeinden anzuzeigen.Voraussetzung sei natürlich, dass alle Verbände und Organisationen gewährleisten, dass alles ordnungsgemäß läuft und der Reinertrag entsprechend verwendet wird. Mindestens 25 Prozent der eingenommenen Entgelte müssen dabei in Form von Gewinnen wieder ausgeschüttet werden. Der gesamte Reinertrag muss ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verwendet werden.Ausspielungen mit einem Spielkapital über 650 Euro sowie Lotterien sind mindestens eine Woche vorher bei der Gemeindeverwaltung des Veranstaltungsorts anzuzeigen. Bei einem Spielkapital über 5000 Euro sind Lotterien und Ausspielungen bei der Regierung von Unterfranken, Peterplatz 9, in Würzburg, E-Mail: poststelle@reg-ufr.bayern.de anzuzeigen.Weitere Informationen zu "Lotterien und Ausspielungen" können unter www.regierung.unterfranken.bayern.de unter der Rubrik "Sicherheit und Kommunales" abgerufen werden.