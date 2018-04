Spielenachmittag in Westheim und Knetzgau

Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge lädt am Montag, 9. April, zu einem Spielenachmittag in den "Offenen Treff" nach Westheim ein, und am Dienstag, 10. April, nach Knetzgau ins "Alte Rathaus". An diesen Spielenachmittagen kann jedes Kind ab sieben Jahre von 15 bis 17 Uhr kostenlos teilnehmen. Gerne können auch eigene Lieblingsspiele mitgebracht werden. Nähere Informationen gibt es unter 09521/951685. red