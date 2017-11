Spielenachmittag der Senioren entfällt

Aus vereinsinternen Gründen entfällt der von der Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels für Mittwoch, 22. November, um 14.30 Uhr anberaumte Spielenachmittag in der Gastwirtschaft "Wallachei" in Lichtenfels. Stattdessen lädt die Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels am selben Tag um 14 Uhr zu einem allgemeinen Mitgliedertreff ins Mehrgenerationenhaus in Michelau ein. Bei Kaffee und Kuchen werden die Mitglieder Gelegenheit haben, sich über das aktuelle Vereinsgeschehen zu informieren und ihrerseits Anregungen und Wünsche vorzubringen. Gäste sind willkommen. Allerdings wird für diese ein geringer Unkostenbeitrag für Kaffee und Kuchen erhoben. red