"Spielen zur Ehre Gottes"

Am Kantate-Sonntag 1957 konnte Pfarrer Georg Renz der Gemeinde Melkendorf (Burghaig gehörte damals dazu!) während des Gottesdienstes den jungen Posaunenchor vorstellen und verpflichten. 16 junge Männer aus Burghaig, Seidenhof, Katschenreuth und Melkendorf hatten sich Anfang des Jahres für dieses Amt gemeldet. Am Altar überreichte Pfarrer Renz die Instrumente, die zum größten Teil aus Kirchenstiftungsmitteln beschafft und zum kleineren Teil vom Musikverein Burghaig zur Verfügung gestellt worden waren.

Ein besonderer Dank gebührte dem früheren Bürgermeister und langjährigen Musikmeister, Zimmermeister und Kirchenvorstand Michael Meisel, "der keine Zeit und Mühe scheue, die jungen Leute bald spielfähig zu wissen". Der erste Choral, den der neue Posaunenchor an diesem Sonntag begleitete, war "Wie groß ist des Allmächtgen Güte".



Alle Auftritte stehen in der Chronik

In der Posaunenchorchronik sind jahresweise die Einsätze aufgeführt: Spielen in Gottesdiensten, beim Volkstrauertag in Melkendorf und Katschenreuth, Turmblasen, viele "Ständerla", Adventsmusizieren, Fahnenweihe des Gesangvereins Katschenreuth, Feldgottesdienste, Beteiligung bei Bezirkschorproben, Teilnahme an Kirchentagen und Bläserfreizeiten, Denkmalseinweihung in Melkendorf, Posaunentag Nürnberg, Zeltmission in Kulmbach, gemeinsames Musizieren mit anderen Chören. Weiter wurde musiziert bei Konfirmationen, im Altenheim Steinenhausen und im Krankenhaus.

1965 dann die Einweihung des Pfarr- und Gemeindehauses Burghaig. In der Chronik steht in diesem Jahr "... Dank an unseren Dirigenten Herrn Michael Meisel und an unseren Obmann Pfarrer Wagner für ihre aufopfernde Tätigkeit!"

Der Posaunenchor hatte über die vielen Jahre hinweg sehr viel Einsatzfreude gezeigt. Durch berufliche Anforderungen oder Wegzug aus der Gemeinde war in der Folgezeit manches nicht mehr in dieser Vielfalt möglich. Ein Auf und Ab in der Mitgliederzahl und Chorleitung entstand. Dennoch hat der Posaunenchor weiterhin gute Arbeit gemacht. Besonders zu würdigen ist, dass die Chormitglieder zusammenhielten, um selbstständig zu musizieren, auch in der Zeit ohne Dirigenten und Leitung.

2009 übernahm Lydia Herold die Chorleitung. Die Proben sind gut besucht. Priorität hat das Musizieren im Gottesdienst, aber auch besondere Feiern und Konzerte bereichern das Chorleben. Leider ist auch in Burghaig das Problem wie in anderen Chören, dass der Nachwuchs fehlt und die Bläser immer älter werden. Bei besonderen Einsätzen kommen manchmal Bläser und Bläserinnen aus anderen Chören zur Aushilfe. Und auch der Burghaiger Chor hilft mit, wenn er gebraucht wird. Im Gegensatz zu den 60er-Jahren ist der Lebensstil in der Gesellschaft ein anderer geworden, sodass die vielen Einsätze wie in der damaligen Zeit einfach nicht mehr möglich sind.

Die Burghaiger Bläser und Bläserinnen freuen sich, dass sie das 60-jährige Jubiläum in einem Festgottesdienst am 30. Juli um 9.30 Uhr in der Johanneskirche Burghaig miteinander feiern dürfen. Und so lange es noch geht: "...spielen wir zur Ehre Gottes!" red