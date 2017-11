Spielen in gemütlicher Runde

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt lädt am Donnerstag, 16. November, zu einem Nachmittag der Spiele ein. Dieser findet von 17.30 bis 19 Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte "Ratskeller" statt. Angeboten werden das Stanicher Awo-Memory, Schach, Dame, Mühle, Halma, Mensch-ärgere-Dich-nicht, Kartenspiele und andere Gesellschaftsspiele. Die Spiele stellt der Ortsverein zur Verfügung. Wer möchte, kann aber auch eigene Spiele mitbringen. Kosten entstehen keine. Wer möchte, kann Kuchen von der benachbarten Bäckerei Will mitbringen. Bei Anita Reuther bestellt man den Kaffee dazu. Der Leiter des Spielenachmittages, Max Gräbner, bietet auch einen Fahrdienst innerhalb des Stadtgebietes an, Telefon 09225/956239. red