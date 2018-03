Spiele-Nachmittag für die Senioren

Das Vorbereitungsteam der Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels lädt am Mittwoch, 28. März, zu einem Spiele-Nachmittag ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Gaststätte "Wallachei" in Lichtenfels. Alle Senioren, die Spaß an Kartenspielen, wie Rommee, Schafkopf, Bierkopf oder Skip Bo haben, sind willkommen, teilen die Organisatoren Christine Achtmann und Annemie Dietz mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red