Spiel und Spaß locken in die Schule

Einer festen Tradition folgend hieß es in der Don-Bosco-Schule auch in diesem Jahr wieder "Spiel und Spaß am Nachmittag". Zum neunten Mal waren Schüler und Eltern der Unter- und Mittelstufe zum gemeinsamen Spielenachmittag eingeladen.

Da die Schule im Jahr 2010 beim Wettbewerb "Spielen macht Schule" gewonnen hat, stehen ihr seitdem viele bekannte und pädagogisch wertvolle Spiele zur Verfügung, die auch im Schulalltag immer wieder zum Einsatz kommen und regelmäßig durch Neuanschaffungen ergänzt werden. Das geht aus einem Pressebericht der Schule hervor.



Vom Knobeln bis zur Bewegung

Doch auch wenn im Unterrichtsalltag immer wieder Lernen und Spiel verknüpft sind, unterschied sich an diesem Nachmittag alles vom Schulalltag. Auf den Gängen im Neubau roch es nach Tee und Kuchen, überall waren gespannte Kinderaugen und fröhliche Eltern zu beobachten. Nach einem gemeinsamen Lied standen alle Klassenzimmer offen, und die Gäste konnten in verschiedenste Spielwelten eintauchen.

Die Schüler und Eltern hatten unterschiedlichste Spielarten zur Auswahl: Würfelspiele, Brettspiele, Geschicklichkeitsspiele, Bewegungsspiele, Reaktionsspiele oder Knobelspiele boten große Abwechslung. Überall wurde gelacht und gerätselt, oder Eltern verrenkten sich gemeinsam mit ihren Kindern nach einer Spielanleitung. Zwei Stunden durften sich alle teilnehmenden Kinder mit ihren Angehörigen von den Lehrern der Don-Bosco-Schule in die verschiedensten Spiele einweisen lassen. Der Erlös des Kuchenbüfetts, das die Oberstufenschüler im Praxistag vorbereitetet haben, kommt wie auch in den vergangenen Jahren dem Förderverein der Don-Bosco-Schule zugute.

Mit einem gemeinsamen Abschlusslied fand der kurzweilige Abend seinen Ausklang. Die Schulleitung hofft, dass vielleicht der ein oder andere neue Ideen für Weihnachtsgeschenke mitnahm, auf jeden Fall aber die Erinnerung an den Spaß, den gemeinsames Spielen bringen kann. red