Der Kinderbibeltag ist alljährlich am Buß- und Bettag ein kleines Highlight für die Kinder in Stockheim. Die Ökumene organisiert diesen Bibeltag, um den Schülern an ihrem freien Schultag eine sinnvolle und lehrreiche Alternative zu bieten. Während die Eltern zur Arbeit gehen müssen, haben die Kinder Freude mit biblischen Geschichten. Mit Spiel, Gesang und Gebet wird ein Teil der biblischen Geschichte aufgearbeitet. Diesmal waren es 25 Kinder, die unter Leitung von Gabriel Adler von der Deutschen Indianer Pionier Mission (DIPM) und den Betreuern der Ökumene Stockheim, angeführt von David Reinhold, große Freude an der Geschichte von Joshua fanden.

Pfarrer Michael Foltin dankte schon im Voraus den Organisatoren und dem Helferteam. Diesmal standen der Mauerfall von Jericho sowie das Leben von Josua, der die Worte Gottes hörte und nach ihnen handelte, im Mittelpunkt. Im evangelischen Gemeindehaus an der Auferstehungskirche wurde den ganzen Tag musiziert, gesungen, gebastelt, und alles mit biblischem Hintergrund. eh