Spiel fällt aus, trotzdem herrscht Aufbruchstimmung beim VfL Frohnlach

Eine gute Nachricht gab es in dieser Woche bereits: Am Montag wurde die Rückkehr von Trainer Bastian Renk im Sommer zum Landesligisten VfL Frohnlach offiziell bestätigt und am Freitagabend will der Tabellenletzte zu Hause gegen den SC Feucht endlich wieder punkten. Eigentlich hätten sogar zwei Spiele im Willi-Schillig-Stadion in dieser Woche stattfinden sollen, aber die für heute angesetzte Begegnung gegen die SpVgg Selbitz musste aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt werden.

"Jetzt müssen endlich Punkte her", sagt auch Tim Rebhan. Der Verteidiger aus der Frohnlacher Viererkette hat ebenso wie seine Mannschaftskollegen in dem seit Monaten verzweifelt geführten Abstiegskampf noch lange nicht aufgegeben. Da ändern auch die beiden Auswärtsniederlagen nach der Winterpause gegen die SpVgg Bayreuth II und dem Baiersdorfer SV nichts daran.

Was spricht in dieser aussichtslos erscheinenden Lage für die "Blau-Weißen"? Die aktuellen Zahlen sicher nicht. Die letzten fünf Spiele gingen alle schief: Fünf Niederlagen bei 2:14 Toren. Und was spricht für die Truppe des scheidenden Trainers Oliver Müller? Die herrschende Stimmung vielleicht! Seit die Verantwortlichen nämlich am Donnerstagabend in der Spielersitzung angedeutet haben, dass die Verhandlungen mit Bastian Renk unmittelbar vor einem erfolgreichen Abschluss stehen, herrscht nach Informationen aus Mannschaftskreisen eine gewisse Aufbruchstimmung. Die ersten Gespräche mit dem künftigen Trainer seien bereits positiv verlaufen. Wechselwillige Spieler hätten ihr Vorhaben, nach der Saison den Verein zu verlassen, neu überdacht. Jetzt ist sogar davon die Rede, dass "fast alle Spieler dem Klub treu bleiben" wollen. Die Fans dürfen also gespannt sein, was sich personell in den nächsten Wochen und Monaten bei ihrem VfL so alles tut. Entscheidend für die Spieler sollte in erster Linie die Klassenzugehörigkeit sein. Und wenn Frohnlach weiter Landesliga anbieten will, dann wird es höchste Zeit, mit dem Punktesammeln am Freitag gegen den SC Feucht zu beginnen. oph