"Spiegelklatscher" am Oberen Tor

Am Oberen Tor ereignete sich am Samstag gegen 16.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 61-Jährige fuhr mit ihrem blauen Audi von der Kronacher Straße in Richtung Marktplatz. Beim Oberen Tor kam ihr ein dunkler Pkw aus dem Zulassungsbereich Bamberg entgegen. In der dortigen Engstelle kollidierten die Außenspiegel beider Fahrzeuge. Daraufhin blieb die Frau mit ihrem Pkw stehen, der andere Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt in Richtung Langheimer Straße. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.