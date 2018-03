Spiegel streiften sich

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, befuhr eine 22-jährige Ford-Fahrerin die Kreisstraße KG 20 von Bad Bocklet in Richtung Burghausen. In einem Waldstück kam ihr ein Fahrzeug so nahe entgegen, dass sich im Vorbeifahren die jeweiligen Außenspiegel berührten. Dabei wurde am Ford die Spiegelabdeckung abgerissen. Die junge Frau verlangsamte ihre Fahrt, das andere beteiligte Fahrzeug fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens wird mit circa 150 Euro beziffert.

Zeugen des Unfalls bzw. der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol