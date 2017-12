Spiegel im Gegenverkehr gestreift

Zwei Autofahrer sind am Samstagabend in Euerdorf mit den Außenspiegeln ihrer Fahrzeuge kollidiert. Gegen 18 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2290 zu der Spiegelberührung. Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr von Euerdorf kommend in Richtung Aura, als ihm ein 48-jähriger mit seinem Renault entgegenkam, teilt die Hammelburger Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge streifen sich im Kurvenbereich an den Außenspiegeln. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 400 Euro, schätzen die Beamten. red/pol