Spiegel glaubte dran im Begegnungsverkehr

Am Mittwochmorgen fuhr ein 28-Jähriger auf der Staatsstraße zwischen Erlastrut und Hiltpoltstein, als ihm auf seiner Seite ein Pkw entgegenkam und sich beide Außenspiegel berührten. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern in Richtung Simmelsdorf. Laut sichergestellten Spiegelresten dürfte es sich um einen dunkelblauen Mazda handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ebermannstadt, Tel. 09194/73880, entgegen.