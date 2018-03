Spiegel an Pkw beschädigt

An einem in der Baptist-Hoffmann-Straße ordnungsgemäß geparkten VW Passat wurde am Freitagvormittag zwischen 10.30 bis 12.45 Uhr, der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Vermutlich blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug daran hängen. Der entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro beziffert. Zeugen,werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol