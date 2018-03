Spiegel am VW zerbricht

Zeugen sucht die Polizei in Ebern (Telefon 09531/9240) zu einer Unfallflucht im nördlichen Kreis Haßberge. Am Donnerstag fuhr eine 47-Jährige mit ihrem roten VW-Transporter von Altenstein in Richtung B 303. Kurz nach dem Ortsende kam ihr ein weißer Lastwagen auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Die Frau wich zwar noch nach rechts aus, konnte aber nicht verhindern, dass der Lkw den linken Außenspiegel ihres VW berührte, der dabei zerbrach. Der Lenker des Lkw fuhr, ohne anzuhalten, weiter. pol