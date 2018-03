Sperrung wegen Tatort

Im Zusammenhang mit den in Bayreuth stattfindenden Dreharbeiten für den neuen Franken-"Tatort" werden am kommenden Freitag, im Bereich Meyernberg/Altstadt mehrere Straßen teilweise beziehungsweise vollständig gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Am 18. April werden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr die Siegfried-Wagner-Allee und die Straße "Festspielhügel" gesperrt. red