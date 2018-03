Sperrung der Münchner Straße

Wegen Anschlussarbeiten an den Versorgungsleitungen der Stadtwerke wird die Münchner Straße im Bereich des ehemaligen Fernmeldeamtes (Kreuzung Münchner Straße bis Durchfahrt/Ausfahrt Parkhaus Zentrum) in der Zeit von Montag, 26. März, bis voraussichtlich Freitag, 13. April, in Teilbereichen gesperrt. Die entsprechenden Umleitungen sind beschildert. Auf Grund dieser Arbeiten kommt es zu einer Verlegung der Haltestellen in diesem Bereich an die gegenüberliegende Straßenseite. Die Haltestellen sind ausgeschildert. Die Stadtwerke bitten, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. sek